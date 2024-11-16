16 Kasım 2024, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri BUDO'nun 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 04:39 Güncelleme: 16.11.2024 04:42
ABONE OL
BUDO’nun 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları Marmara'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle iptal edildi. Peki hangi seferler iptal edildi?

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör