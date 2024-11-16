Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! 1 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Çınarönü Mahallesi istikametine seyir halinde olan Kenan C. idaresindeki 16 BEE 013 plakalı hafif ticari araca yanına yaklaşan başka bir araçtan tabancayla ateş açıldı.

Silahlı saldırıda başına mermi isabet eden Kenan C., ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kenan C.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak ve kimlik tespiti için çalışma başlattı.