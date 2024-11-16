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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 14:19
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Çerkezköy, Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 12 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 55 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 15 gram esrar ve 46 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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