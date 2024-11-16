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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği arıza nedeniyle askıya alındı

Giriş: 16.11.2024 13:46 Güncelleme: 16.11.2024 14:08
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Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği arıza nedeniyle askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan gemi nedeniyle deniz trafiği çift yönlü askıya alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun başladığı bildirildi.

Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında bir yük gemisinde yaşanan makine arızasından dolayı çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

Romanya'dan Fransa'ya giden Liberya bayraklı 289 metre boyundaki "Capt Nature" isimli kuru yük gemisinin makineleri, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-13" römorkörleri sevk edildi.

Olay nedeniyle Çanakkale Boğazı geçici olarak çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılarak önlem alındı.

Boğaza kuzey ve güney yönlerden giren gemiler ise geri döndürüldü.

Ekiplerin, makine arızası yaşanan gemiye müdahalesi sürüyor.

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