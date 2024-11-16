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Otomobil su kanalına devrildi! 4 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 04:54 Güncelleme: 16.11.2024 05:01
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Otomobil su kanalına devrildi! 4 yaralı

Zonguldak'ta Uğur Gün (28) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti ve su kanalına devrildi. Meydana gelen kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara yolu üzerinde Zonguldak istikametinin 7'nci kilometresinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

Akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda Uğur Gün (28) yönetimindeki 41 AFP 319 plakalı otomobil, yoldan çıkarak su kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Gün ile eşi Aynur (34), çocukları Zeyit Çınar (10) ve Yaman Rüzgar Gün (4) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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