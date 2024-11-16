Nöbetçi noter dönemi! TBMM’deki yargı düzenlemeleri yasalaştı

TBMM Genel Kurulu, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren yasayı kabul etti. AK Parti'nin önergesi ile casusluk maddesi yasadan çıkartıldı. Casusluk ile ilgili maddenin daha sonra gündeme taşınması planlanıyor.

Genel Kurul'da kabul edilen yasa şu değişiklikleri içeriyor:

Nöbetçi noter dönemi başlıyor

TATİLDE ÇALIŞMA

Noterler, tatil gün ve saatlerinde çalışabilecek.



KREDİ KARTİ İLE ÖDEME

Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar sebebiyle ödenmesi gereken vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri kredi kartı ile de ödenebilecek.

Boşanmalarda bekleme süresi 1 yıla indirildi

BOŞANMALARDA BEKLEME SÜRESİ

Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için beklemesi gereken süre 3 yıldan 1 yıla indiriliyor.



Buna göre davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 1 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilecek.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÇİM KURABİLECEK

Devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek.

CEZAEVLERİ EĞİTİM ÜSSÜ OLUYOR

Cezaevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim haklarının kapsamı genişletiliyor.