Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerde bulundu. Ekipler, 3 ayrı bölgede 25 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.