Deniz bisikletinden göle düşen Medine’nin cansız bedeni bulundu

Olay, 14 Kasım saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Medine G., Adnan Menderes Bulvarı'nda kıyıdaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına göle açıldı. Suya düşüp kayboldu Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Medine G., suya düştü. Genç kızın suda çırpındığını görenler durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, 2 gün boyunca gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alamadı. Cansız bedeni bulundu Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yeniden arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra ekipler, Medine G.'nin cansız bedenini buldu. Genç kızın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN