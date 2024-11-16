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Kahramanmaraş'ta kamyon kazası: 1 yaralı

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 10:54
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Kahramanmaraş’ta kamyon kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Elmalar Mahallesi deprem konutları inşa sahasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 ADT 503 plakalı Mercedes marka kamyon, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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