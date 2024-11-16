Kağıthane’de alışveriş günleri başladı

Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe'de alışveriş günleri çadırı açıldı. Hazırlanan alışveriş çadırında Türkiye'nin giyim konusundaki önde gelen markaları uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Vatandaşların kaliteli ürünlere daha erişilebilir fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen alışveriş günleri, etkinlik boyunca farklı yaş ve zevklere hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunacak. 24 Kasım tarihine kadar devam edecek olan etkinlikte, ziyaretçiler keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayacak. Alışveriş günlerinin açılışına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve vatandaşlar katıldı. Başkan Öztekin alanı gezip tek tek ürünleri inceledi.Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,dedi.Alışveriş yapan Özge Işık Yeşilırmakifadelerini kullandı.