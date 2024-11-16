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Altıntaş'ta TIR'lar çarpıştı 2 sürücü yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 13:20
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Altıntaş’ta TIR’lar çarpıştı 2 sürücü yaralandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş-Dumlupınar kara yolunun 3. kilometresinde meydana gelen kazada, K.A., yönetimindeki 06 DRZ 153 plakalı beton yüklü tır, aynı istikamette seyreden F.S., yönetimindeki 03 BS 299 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, tırın kabininde sıkışan sürücü K.A., itfaiye ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı her iki sürücü 112 Acil Servis ambulansıyla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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