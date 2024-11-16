18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R. isimli şahıs yakalandı. A.R., isimli şahıs ekiplerce cezaevine teslim edildi.