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18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 13:21
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18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti suçu nedeniyle hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R. isimli şahıs yakalandı. A.R., isimli şahıs ekiplerce cezaevine teslim edildi.
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