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Ağır hasarlı bina tazyikli su ile yıkıldı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2024 15:07
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Ağır hasarlı bina tazyikli su ile yıkıldı

Malatya'da, ağır hasarlı olan bina, iş makineleri ile kolonları zayıflatılırken, toz olmaması için tazyikli su sıkıldığı sırada yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma yol açtığı Malatya'da, Niyazi Mısri Mahallesi'nde ağır hasarlı 3 katlı binanın yıkılması kararlaştırıldı. Ekiplerin iş makineleri ile kolonlarını zayıflattığı bina, daha sonra görevlilerin toz olmaması için tazyikli su sıktığı sırada aniden yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kentte ağır hasarlı binaların yüzde 95'inin yıkımının tamamlandığı belirtildi.

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