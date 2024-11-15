Narin Güran cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade! Enes’in yüzündeki izler ne zaman oldu? Çuvaldan çıkan terlikler Narin’in mi?

Türkiye haftalardır Narin Güran cinayetini konuşuyor. Cinayete ilişkin yargılama süreci geçtiğimiz günlerde başlarken; olaydaki düğümü çözebilecek kanıtlardan biri olduğu iddia edilen Dara-2 Asker Üs Bölgesi'ne ait güvenlik kamerası görünleri için özel ekip kuruldu. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında davada verilen ifadelerle ilgili flaş bir bilgi verdi. Enes Güran'ın kolundaki ısırık ve yüzündeki morluklar ilk kez A Haber'de yayınlanırken; Şimşek, yenge Hediye Güran'ın verdiği ifadede cinayet akşamı Enes'in yüzünde gördüğü izlerden bahsettiğini söyledi. Öte yandan Narin'in cesedinin taşındığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar'ın aracının, jandarma ekiplerinin ahırın önündeki taşlarda tespit ettiği kan izlerinin ve Enes Güran'ın sırtındaki tırnak izlerine ait özel görüntüler ilk kez ve sadece A Haber ekranlarında yayınlandı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava geçtiğimiz günlerde görülmeye başlanmıştı. Cinayetin en büyük şüphelileri amca Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar olurken; 7 Kasım'da başlayan davada henüz itiraf gelmedi.

Gözler 26 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşmaya çevrilirken; Narin cinayetinde sır perdesini ortadan kaldırabileceği ifade edilen Dara-2 Askeri Üs Bölgesi'ne ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Narin'in öldüğü düşünülen 15.11 ila 15.39 saatleri arasının dakika dakika kaydedildiği belirlendi.

Dara-2'den çekilen görüntüler (A Haber ARŞİV)

ÖZEL EKİP İNCELİYOR

Cinayeti aydınlatabileceği düşünülen görüntülerin analizi için özel bir ekip kuruldu. Özel ekibin görüntüleri saniye saniye izleyerek küçük kıza ait bir ipucu bulmaya çalıştığı öğrenildi. İnceleme sonrası özel ekip tarafından hazırlanacak bir raporun Cumhuriyet Başsavcılığına sunulacağı belirtildi.

ARAÇ HAREKETLİLİĞİ VAR

Görüntülerde ilk belirlemelere göre olay saatinde bölgede araç hareketliliğinin dikkat çektiği ve ağaçlık bölgede olan araç hareketliliği üzerine yoğunlaşıldığı bildirildi.

HEDİYE GÜRAN'IN İFADESİNDE ÇARPICI DETAY A HABER'DE

Cinayete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ederken; A Haber'in ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluklara ait görüntülere ulaşmasının ardından şok bir gerçek daha ortaya çıktı. A Haber canlı yayınında cinayetle ilgili değerlendirme yapan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, yenge Hediye Güran'ın ifadesi ile ilgili çarpıcı bir detay açıkladı.

"CİNAYET GÜNÜ YÜZÜNDE İZLER VARDI"

Hediye Güran'ın ifadesinde ağabey Enes Güran'ın yüzündeki çiziklerden bahsettiğini belirten Şimşek, "Enes Güran'ın amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran olay yaşandığı dakikalarda olay yerine gelen isimlerden biri. Hediye Güran hızlı şekilde Enes Güran'ın çamaşırlarını alan ve gidip kendi evinde yıkayan isim. Hediye Güran ifadesinde olayın olduğu gün yani Narin Güran'ın kaybolduğu gün akşam 21.00 sıralarında Enes Güran'ın göz civarında çizikler gördüğünü söyledi. Bu olay seyrini değiştirecek bir şey. Bunların hepsini bu akşam A Haber'deki Gece Ajansı programında konuşacağız." dedi.

AHIR BÖLGESİNDEKİ KAN İZLERİNİN GÖRÜNTÜSÜNE A HABER ULAŞTI

Diyarbakır'da öldürülen Narin cinayeti ile ilgili A haber ekiplerinin araştırmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Ahır bölgesindeki kan izlerinin görüntüsüne ve Nevzat Bahtiyar'ın aracına dair yeni görüntülere ekiplerimiz ulaştı. Çok özel o görüntüler Gece Ajansı programında yayınlandı.

NARİN'İN NAAŞI BU ARAÇLA TAŞINDI!

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman yayınlanan görüntülere ilişkin, "Bu görüntü Nevzat Bahtiyar'ın arabası yani Narin'in cesedinin taşındığı yer. Ahırın içerisinde çuvala koyup dereye kadar bu araçla götürdü." ifadelerini kullandı.

ENES GÜRAN'IN SIRTINDAKİ TIRNAK İZLERİ- A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

ENES'İN YÜZÜNDE VE SIRTINDAKİ TIRNAK İZLERİ

Narin Güran'ın ağabeyi, kolundaki ısırık konusunda ise ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla Narin'in kaybolduğu 3. gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. Bende o an çok üzüldüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmesini istemediğim için kolumu üzerime kapatarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi bu sebeple oluştu. Kesinlikle kolumu kardeşlerim ya da başka biri herhangi bir sebeple ısırmadı." İfadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından ağabey Enes Güran'ın yüzünde ve sırtındaki tırnak izlerine dair görüntüler ortaya çıktı.

Enes'in de yüzünde, boynunda ve sırtında tırnak izleri görüntülendi öte yandan Narin'in de yüzünde boğulma izleri ve tırnak izleri bulunmaktaydı. Bu deliller A Haber canlı yayınında analiz edilirken, katilin Enes Güran olabileceği iddia edildi.

AHIRIN ÖNÜNDEKİ TAŞLARDA BULUNAN KAN LEKESİ

TAŞLARIN ÜZERİNDEKİ KAN İZLERİ KİME AİT?

Ahırın önünde bulunan taşın üzerinde ki kan izleri adli tıp kurumuna gönderildi. Kanın Narin'e veya başka bir hayvana ait olup olmadığı araştırılırken şoke eden bir sonuca varıldı. Taşın güneşin altında erimesi sonucu herhangi bir DNA izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Ahırın önünde bulunan yoğun kan bulunan taşa dair görüntülere ilk kez A Haber ekibi ulaştı.

İDDİALARIN ODAĞI OLAN ÜFÜRÜKÇÜ/ A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

ÜFÜRÜKÇÜ DETAYI

Anne Yüksel Güran taşın üzerinde ki kan lekesine ait "Sabah köpek orada hindi yemişti ve ona ait bir kan lekesi" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Yüksel Güran'ın ambulansta kan vermesi de olayın ilk günlerinde gündem olmuştu. Üfürükçülerin Narin'i bulması için aile yakınlarından kan talep edildiği ifade edilirken A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, " Üfürükçüler çubukların ucuna insana dair herhangi bir kan sürülmesi veya bir eşyanın konulmasını istemiş anne Yüksel Güran'da bu yüzden ambulansta kan vermiş. Tabii olayı jandarmanın fark etmesi ile kana el konuldu." ifadelerini kullandı.

Narin'in çuvaldaki terlikleri / A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

NARİN'İN ÇUVALDAKİ TERLİKLERİ

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman yayınlanan görüntülere ilişkin, "Bu terlik uzun süre çamurun içinde kalmış. Nevzat Bahtiyar bu terliklerle ilgili şunu söylüyor; Narin'in cenazesini Salim ile beraber battaniyeye sardık. Salim evden çıkarken kapının önündeki Narin'in terliklerini gördü. Onu da bana verdi ve battaniyenin oraya koydum." İfadelerini kullandı