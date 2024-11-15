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İstanbul'da fabrika yangını! Çalışanlar tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2024 11:14 Güncelleme: 15.11.2024 11:50
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İstanbul’da fabrika yangını! Çalışanlar tahliye edildi

İstanbul Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip gelirken, fabrika çalışanları da tahliye edildi.

ESENYURT'TA FABRİKA YANGINI! ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

senyurt'ta, tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde 10 bin metrekare üzerine kurulu 3 katlı tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikada ve çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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