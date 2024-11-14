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Sıcaklıklar düşüyor sağanak geliyor! Meteoroloji'den yeni uyarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2024 09:11 Güncelleme: 14.11.2024 09:18
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Sıcaklıklar düşüyor sağanak geliyor! Meteoroloji’den yeni uyarı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde soğuk hava her geçen gün kendisini hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görülürken sıcaklıkların da düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde günler sürecek sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

İSTANBUL YAĞIŞA TESLİM OLACAK

İstanbul'da bugünden itibaren etkisini gösterecek yağışların pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da sağanak yağış (AA)İstanbul'da sağanak yağış (AA)

HAFTA SONU YAĞIŞLI GEÇECEK

Yarın Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı yağışlı, İç Anadolu'nun iç ve doğusu ile Doğu Karadeniz çok bulutlu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu geçecek.

Hafta sonu ülke geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren yağışla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

5 günlük hava tahmini (Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sitesi)5 günlük hava tahmini (Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sitesi)

Boğazda gemi trafiği askıya alındıBoğazda gemi trafiği askıya alındı BOĞAZ'DA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

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