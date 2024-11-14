İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı
'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. İşte detaylar...
İstanbul Boğazı gemi trafiği, 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği saat 06:50 itibariyle 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.