Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Polis Memuru Yiğit Can Yiğit'in ailesine taziye mesajı gönderdi. Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Tunceli'de eğitim atışında silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yiğit'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Polis Memuru Yiğit Can Yiğit'in ailesine taziye mesajı gönderdi. Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Tunceli'de eğitim atışında silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yiğit'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.