Tekirdağ’da annesini öldüren cani evladın ifadesi kan dondurdu: İçimde yenemediğim kötülük vardı

Muratlı'nın Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında dün gece saatlerinde A.Ç. mutfaktan aldığı bıçakla, önce yatak odasında uyuyan annesi Nilay Ç. ile babası Murat Ç.'yi (44) bıçakladı.

Ardından A.Ç. aynı binadaki amcası Gürcan Ç. (42), yengesi Fatma Ç. (39) ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairelere giren ekipler, yaralı 5 kişiyi ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan anne Nilay Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Polis tarafından yakalanan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'BABASI, AMCASI VE YENGESİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR'

Hasan Orhan İlk ve Ortaokulu'nda müdür olarak görev yapan Nilay Ç. için Muratlı Turan Camisi'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel, torununun bıçaklı saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan Celil Ç. ile vatandaşlar katıldı. Taziyeleri kabul eden ve büyük üzüntü yaşayan Celil Ç., "Neden böyle oldu anlamadım. Çok üzgünüm, içim yanıyor" dedi. Nilay Ç'nin cenazesi daha sonra Muratla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KATİL EVLATTAN KAN DONDURAN İFADE: İÇİMDE YENEMEDİĞİM BİR KÖTÜLÜK VARDI

Tutuklanan A.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. A.Ç. ifadesinde, "Bir erkek, bir kadın görüyordum. Bunların biri beni iyi, biri kötü yönlendiriyordu. Böyle bir olay yapma niyetim yoktu. Olay gecesi saatlerce düşündüm ve bekledim. İçimde yenemediğim bir kötülük vardı. Önce annemi, yatak odasında yatan annemi, daha sonra diğer odada yatan babamı bıçakladım. Bağırış seslerinden aşağından yengemle amcam gelmişti, onları bıçakladım, dedemi de bıçakladım. Annem çok otoriterdi, onlardan baskı görüyordum. Sürekli olarak bir baskı yaşadığım için bu beni çok rahatsız ediyordu" dedi.