2024 Kasım Dolunayı ne zaman, saat kaçta? Kasım ayı Dolunayı hangi burcu etkileyecek? Dolunay tarihi ve saati
Astroloji severlerin merakla beklediği Kasım ayının Boğa Dolunayı için geri sayım başladı. Gökyüzünde etkileyici bir manzara sunacak olan bu dolunayla ilgili araştırmalar hız kazanıyor. Ay döngüsüne ilgi duyanlar için, "2024 Kasım Dolunayı ne zaman?" ve "Dolunay saat kaçta?" soruları merak ediliyor, araştırılıyor. Ay döngüleri ve güneş takvimi arasında farklılıklar olması sebebiyle her ay etkilenen burçlar ve yeni ay tarihleri farklılık gösteriyor. İşte Kasım ayı dolunayı tarihi ve saati…
Kasım ayının dolunay evresi, 15 Kasım 2024 Cuma günü Boğa burcunda gerçekleşecek ve tam saat 15.29'da gözlemlenebilecek. Bu evre, özellikle astroloji tutkunlarının radarında. Ay'ın evreleri ile güneş takvimi arasındaki uyumsuzluk sebebiyle, her ay dolunay ve yeni ay tarihleri değişiklik gösterir.
Dolunay Nedir?
Dolunay, Ay'ın Dünya'nın ters tarafında kalarak tam parlaklıkta görüldüğü evredir. Bu durumda, Ay ile Güneş'in boylamları arasındaki açı 180 derece olur. Ay döngüsü, ortalama 29-30 günlük bir süreci kapsadığı için dolunay, genellikle yeni ayın 14. veya 15. gününde gerçekleşir.