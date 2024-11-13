2024 Kasım Dolunayı ne zaman, saat kaçta? Kasım ayı Dolunayı hangi burcu etkileyecek? Dolunay tarihi ve saati

Kasım ayının dolunay evresi, 15 Kasım 2024 Cuma günü Boğa burcunda gerçekleşecek ve tam saat 15.29'da gözlemlenebilecek. Bu evre, özellikle astroloji tutkunlarının radarında. Ay'ın evreleri ile güneş takvimi arasındaki uyumsuzluk sebebiyle, her ay dolunay ve yeni ay tarihleri değişiklik gösterir.

Kasım Dolunayı (A Haber Foto Arşiv)

Dolunay Nedir?

Dolunay, Ay'ın Dünya'nın ters tarafında kalarak tam parlaklıkta görüldüğü evredir. Bu durumda, Ay ile Güneş'in boylamları arasındaki açı 180 derece olur. Ay döngüsü, ortalama 29-30 günlük bir süreci kapsadığı için dolunay, genellikle yeni ayın 14. veya 15. gününde gerçekleşir.

Kasım Dolunayı (A Haber Foto Arşiv)