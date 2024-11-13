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Malatya'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı! İşte o anlar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 09:57
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Malatya’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı! İşte o anlar

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Battalgazi ilçesinde 5 katlı binanın bir binanın yıkımında ise ses dalgalarından da faydalanıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerim vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

MALATYA'DA 5 KATLI BİNA KORNA SESİ İLE YIKILDI

Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 5 katlı hasarlı bir binanın yıkımında ise ses dalgalarından da faydalanıldı.

Binanın yıkımında görev yapan operatör Ümit Dalkılıç, yıkımı gerçekleşecek binalarda kolonların zayıflatılarak yön verildikten sonra korna sesiyle binaların yıkımın gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Operatör Dalkılıç, yıkımı yapılan 5 katlı binada betona rastlamadıklarını da kaydederek yapının adeta çürümüş olduğunu sözlerine ekledi.

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