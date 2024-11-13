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Konya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 10:04
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Konya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, Kulu'ya bağlı Ömeranlı Mahallesi Konya Ankara Kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki motosiklet ile K.Ş. (35) yönetimindeki 07 BBC 815 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.D. sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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