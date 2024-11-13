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Bilecik'te ilk meyveler vatandaşa ücretsiz dağıtıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 12:25 Güncelleme: 13.11.2024 12:48
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Bilecik’te ilk meyveler vatandaşa ücretsiz dağıtıldı

Bilecik'te belediye ait bahçelerde toplanan 5 ton cennet hurması vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında 6 yıl önce deneme amaçlı dikilen hurma fideleri ilk meyvelerini vermiş, ürünler geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencileri toplamıştı. Seralarda toplanan yaklaşık 5 ton hurma Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları kadınlar tarafından özenle kasalara dizildi. Ardından hurmalar belli noktalarda vatandaşlara dağıtıldı.

Hurmaları toplayan üniversite öğrencileri böylesine güzel bir projede bulunmalarının verdiği mutluluğu dile getirdiler.

Öte yandan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerine kadar da cennet hurması dağıtıldığı belirtildi.

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