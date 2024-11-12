Eskişehir’de defalarca takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir-Bursa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak T. idaresindeki 11 DZ 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak tarlaya uçtu. Şoför kapısından dışarı fırlayan sürücü, aracın altında sıkıştı.

Kaza esnasında karşı şeritte uygulama noktasında denetim yapan trafik polisleri, hızlı şekilde olaya müdahale etti. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.