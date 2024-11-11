Kırklareli’nde feci olay! Yolcu treni ile otomobil çarpıştı

Kaza, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Durak Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza yapan araç (AA)

Edinilen bilgilere göre, 39 ABP 110 plakalı otomobil ile yük treni Durak Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte çarpıştı.



SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve bir tren personeli, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.