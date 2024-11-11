Kırklareli'nde feci olay! Yolcu treni ile otomobil çarpıştı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Kaza, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Durak Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 39 ABP 110 plakalı otomobil ile yük treni Durak Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte çarpıştı.
SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve bir tren personeli, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.