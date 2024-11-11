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Kayseri'de hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 20:05
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Kayseri’de hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan kadın hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan ekipleri, ilçe genelinde yaptığı asayiş uygulamasında durumundan şüphelendiği İ.D'yi (25) durdurdu.

Yapılan sorguda İ.D'nin "hırsızlık" suçundan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan kadın hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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