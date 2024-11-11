Gaziantep’te ormanlık alanda örtü yangını! Alevler kontrol altına alındı
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Hürriyet Mahallesi Küritini mevkiinde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda örtü yangını çıktı.
Ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbar üzerine üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahale ettiği yangın 45 dakikada söndürüldü.
2 arasöz, 2 su tankı, 2 itfaiye, 1 ilk müdahale aracı ile 20 personelin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dönüm alandaki ağaçlar da zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.