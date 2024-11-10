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Mersin'de katliam gibi kaza! Lastik değiştirenler çarptı: 4 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 11:51 Güncelleme: 10.11.2024 11:59
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Mersin’de katliam gibi kaza! Lastik değiştirenler çarptı: 4 ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde lastiği patlayan araçtakilere yardım için duranlara otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında park halindeki aracın lastiğini değiştirmeye çalışan 6 kişiye otomobil çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YARDIM EDERKEN OTOMOBİLİN ALTINDA KALDILAR

6 KİŞİYE BİRDEN ÇARPTI

Kaza, dün gece Mersin-Antalya D-400 kara yolu Akdere mevkisinde meydana geldi. Lastiği patladığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği 33 ATU 534 plakalı aracı gören 06 BHP 787 plakalı kamyonettekiler durup, yardım etmeye başladı. Bu sırada Muhammet Furkan D. yönetimindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobil, lastik değiştirmeye çalışan 6 kişiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Orhan Biçer'in (49) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Görür, kardeşi Rüştü Görür (42) ve Erdal Koçak (46) da tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Ölen 4 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Yaralı 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Muhammet Furkan D. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yardım ederken otomobilin altında kaldılarYardım ederken otomobilin altında kaldılar YARDIM EDERKEN OTOMOBİLİN ALTINDA KALDILAR

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