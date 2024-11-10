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Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 12:00
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Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, A.A. ile S.D.(18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.A., bıçakla S.D.'yi karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan S.D. ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kaçan A.A'yı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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