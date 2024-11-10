İnek minibüsü hurdaya çevirdi

Kaza, D-100 kara yolunun Ibrıcak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden H.Ö. idaresindeki 14 AAS 365 plakalı minibüs, önüne aniden çıkan başıboş ineklere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmı adeta hurdaya döndü.

(A HABER ARŞİV)

Meydana gelen kazada minibüs içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsün çarptığı inek ise telef oldu.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.