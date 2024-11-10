10 Kasım 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri İnek minibüsü hurdaya çevirdi

İnek minibüsü hurdaya çevirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 12:22
ABONE OL
İnek minibüsü hurdaya çevirdi

Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeki minibüs, aniden önüne çıkan ineklere çarptı. Minibüsün hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı, bir inek telef oldu.

Kaza, D-100 kara yolunun Ibrıcak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden H.Ö. idaresindeki 14 AAS 365 plakalı minibüs, önüne aniden çıkan başıboş ineklere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmı adeta hurdaya döndü.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Meydana gelen kazada minibüs içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsün çarptığı inek ise telef oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör