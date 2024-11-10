Esenlerde yaşanan feci kazanın ardından yol tekrardan trafiğe açıldı

Sabah 06.00 sıralarında Esenler hal kavşağı mevkiinde yaşanan otobüs kazasında 2 yolcu hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 18 vatandaş da yaralandı.

Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, çekici yardımıyla otobüsün kaldırılması sonrasında açıldı. Olayda hayatını kaybeden 2 vatandaşın cansız bedenleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.