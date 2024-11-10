10 Kasım 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu! 2'si ağır 4 yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu! 2'si ağır 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 04:53
ABONE OL
Aksaray’da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu! 2’si ağır 4 yaralı

Aksaray'da Z.G.'nin yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçtu. Meydana gelen olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aksaray Kireçlik yolunda yaşandı.

Şarampole uçan otomobil (İHA)Şarampole uçan otomobil (İHA)

Edinilen bilgiye göre, Doğantarla köyünden Aksaray istikametine seyreden Z.G. (41) idaresindeki 68 EH 887 plakalı otomobil, keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.A. (23), D.A. (50) ve A.A. (43) olmak üzere toplam 4 kişi yaralanırken kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZAZEDELER HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursada korkutan skuter kazasıBursada korkutan skuter kazası BURSA'DA KORKUTAN SKUTER KAZASI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör