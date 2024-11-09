THY’den Uzak Doğu çıkarması! Doluluk arttı

Türk Hava Yolları'nın (THY) 2024 yılı Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 aylık verilerine göre Orta Doğu uçuşlarında yolcu sayısı yüzde 16 azalırken, Uzak Doğu uçuşlarında ise yüzde 22,6 arttı. THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan 2024 yılı Ocak-Ekim ayını kapsayan verilerini açıkladı. Verilere göre, Orta Doğu'da yaşanan gerilim ve iptal edilen seferler nedeniyle THY'nin buradaki yolcu sayısında düşüşler yaşandı. 2023 yılını aynı dönemine göre yüzde 16'lık bir azalma meydana gelen uçuşlarda 2024 yılının ilk 10 ayında Orta Doğu'daki yolcu sayısı 6 milyon 226 bin 726 oldu. Orta Doğu'daki yolcu sayısındaki azalma yaşanırken, diğer bölgelerde ise artış meydana geldi. Bu kapsamda THY'nin Uzak Doğu uçuşları 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 22,6 artarak 6 milyon 607 bin 123 olarak kayıtlara geçti. Havayolu şirketi 2024 yılı 10 aylık dönemde Avrupa uçuşlarında 23 milyon 091 bin 508, Afrika uçuşlarında 3 milyon 488 bin 279, Kuzey Amerika uçuşlarında 3 milyon 548 bin 516, Orta ve Güney Amerika uçuşlarında ise 927 bin 396 yolcuya hizmet verdi.

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