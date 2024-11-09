New Yorklu diyetisyen, kilo verme sürecinde sık yapılan hataları ve etkili zayıflama tüyolarını açıkladı

New Yorklu diyetisyen, gün içerisinde sık ve kalorisi düşük öğünlerle beslenmenin daha sağlıklı bir zayıflama yöntemi olduğunu vurguluyor. Özellikle düzenli aralıklarla sağlıklı atıştırmalıklar tüketmenin gerektiğini, böylelikle açlık sancılarını bastırabileceğinizi ve daha etkili zayıflama süreci yaşayacağınızı belirtiyor.

Kilo Vermede Etkili Bir Yöntem (A Haber Foto Arşiv)

Kilo Vermede Etkili Bir Yöntem

Rizzo, öğünlerin sık sık ancak küçük porsiyonlar şeklinde düzenlenmesini öneriyor. "Her gün aynı saatlerde yemek yiyemiyorsanız, açlık sancılarınızı bastırmak için 3-4 saatte bir yemek yemeye özen gösterin" diyor. Rizzo, kilo verme sürecinde kalori kontrolünün yanı sıra, yemek düzenine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Kalorisi düşük ancak doyurucu besinlerin, açlık krizlerini önleyerek daha hızlı zayıflamayı desteklediğini savunuyor.

Kilo Vermede Etkili Bir Yöntem (A Haber Foto Arşiv)

Protein Dengesi Önemli: Kas Kaybını Önleyin

Diyetisyen Rizzo, kilo verme sürecinde kas kaybını önlemek için protein ağırlıklı beslenmenin önemini vurguluyor. Ancak protein alımının dengeli olması gerektiğine dikkat çekiyor. Protein alırken meyve, sebze ve tam tahıllarla dengeli bir diyet uygulamak, hem metabolizmayı hızlandırır hem de uzun süre tok kalmanızı sağlar. Harvardlı Profesör Dr. Fatima Cody Stanford da fazla protein tüketiminin, özellikle böbrek rahatsızlığı olan kişilerde sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunarak, protein tüketiminin miktar ve kaynak açısından dengeli olması gerektiğini ifade ediyor.

Kilo Vermede Etkili Bir Yöntem (A Haber Foto Arşiv)

Bol Su ve Yeşil Çay ile Metabolizmayı Hızlandırın

Kilo verme sürecinde metabolizmayı hızlandırmanın önemli olduğunu belirten Rizzo, gün içerisinde bol su içmenin vücuttaki toksinleri atarak yağ yakımını hızlandırdığını belirtiyor. Ayrıca, yeşil çayın içeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde yağ yakımına destek olduğunu, ancak özellikle kalp ve damar rahatsızlıkları olanların bitki çaylarını doktor tavsiyesiyle tüketmesi gerektiğini ekliyor.

Kilo Vermede Etkili Bir Yöntem (A Haber Foto Arşiv)

Karbonhidratlardan Uzak Durun

Beslenme düzeninde karbonhidratların kilo alımını artırdığını belirten Rizzo, rafine un ve şeker içeren besinlerin kan şekerini hızla yükselttiğini ve kısa sürede açlık hissi oluşturduğunu ifade ediyor. Diyabet ve kalp hastalıklarına zemin hazırlayan rafine şekerin ise mümkünse tamamen diyetten çıkarılması gerektiğini vurguluyor.

Kilo Vermede Etkili Bir Yöntem (A Haber Foto Arşiv)

Sağlıklı Atıştırmalıklarla Açlık Krizini Önleyin

Rizzo, sağlıklı bir beslenme rutini için sağlıklı atıştırmalıkların her zaman yanınızda bulunması gerektiğini ifade ediyor. Kuruyemiş, şekersiz granola barlar, taze veya kuru meyve gibi sağlıklı alternatiflerin, açlık krizlerini önlemesinde büyük bir yardımcı olduğunu belirtiyor.