09 Kasım 2024, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da yangın paniği! 2 katlı ev küle döndü

Sakarya'da yangın paniği! 2 katlı ev küle döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2024 06:11 Güncelleme: 09.11.2024 06:29
ABONE OL
Sakarya’da yangın paniği! 2 katlı ev küle döndü

Sakarya'da gece saatlerinde 2 katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, alevlerin sardığı ikinci kat ve çatı bölümünde hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Mansurlar Mahallesi Şahinler Sokak üzerinde bulunan ve A.Ç.'e ait olan binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN PANİĞİ! 2 KATLI EV KÜLE DÖNDÜ

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangın, itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı ikinci kat ve çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör