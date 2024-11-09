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Kütahya'da aday din görevlileri sabah namazında buluştu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2024 11:00
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Kütahya’da aday din görevlileri sabah namazında buluştu

Kütahya İl Müftülüğü tarafından, Evliya Çelebi Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören aday din görevlilerinin katılımıyla Takvacılar Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Namaz sonrasında İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, gençliğin ve okumanın önemine vurgu yaparak kursiyerlere yaklaşan ara sınavlarda başarılar diledi. Program, yapılan dua ve çorba ikramının ardından sona erdi.

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