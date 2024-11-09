Kütahya’da aday din görevlileri sabah namazında buluştu

Namaz sonrasında İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, gençliğin ve okumanın önemine vurgu yaparak kursiyerlere yaklaşan ara sınavlarda başarılar diledi. Program, yapılan dua ve çorba ikramının ardından sona erdi.

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