Emine Erdoğan'dan "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne ilişkin paylaşım

Erdoğan, paylaşımında, vakfın "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlediği zirve vesilesiyle konuk ülkelerin bakanları, medya ve STK temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kadınların sadece teknoloji dünyasında bir yer edinmesi değil, bu dünyayı adalet, empati ve insanlık değerleriyle dönüştürmesi gerektiğine olan inancını zirvede paylaştığını aktaran Erdoğan, "Yapay zeka ve dijitalleşme, yalnızca teknik bir ilerleme değil, kadınların toplumun her alanında daha etkin olmasıyla anlam kazanacak bir dönüşüm sürecidir. Zirvenin bu kilit noktaya dikkat çekerek uluslararası farkındalık oluşturulmasında önemli bir köprü olacağına inancım tam. Daha adil bir geleceğe kapı aralamak için fikir ve önerileriyle katkı sunan herkesi gönülden kutluyor, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.