Tokat’ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

Kaza dün akşam saat 22.30'da Tokat Turhal Karayolu Şenyurt kavşağında meydana geldi. Turhal'dan Tokat'a seyir halinde olan Derviş Maviş (19) idaresindeki 60 AN 009 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaparken Cafer Canikli (54) idaresindeki 60 AB 829 plakalı traktöre yandan çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisi ile devrilerek sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan otomobil sürücüsü Derviş Maviş ve yanında bulanan Doğan Dönmez, Emre Ayten, Egehan Usta ve Fırat Çınar yaralandı. Yaralılar Tokat ve Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Traktör sürücü Cafer Canikli ise kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.