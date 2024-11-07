Adana'da feci kaza! Otomobil sulama kanalına düştü: Yaralılar var
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu korkunç bir kaza yaşandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Gülbahçesi Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, sulama kanalından itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.