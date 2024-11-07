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Adana'da feci kaza! Otomobil sulama kanalına düştü: Yaralılar var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 01:15 Güncelleme: 07.11.2024 01:15
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Adana’da feci kaza! Otomobil sulama kanalına düştü: Yaralılar var

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu korkunç bir kaza yaşandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Gülbahçesi Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, sulama kanalından itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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