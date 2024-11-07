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17 yaşındaki kıza erkek arkadaşı dehşeti yaşattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 07.11.2024 01:15
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17 yaşındaki kıza erkek arkadaşı dehşeti yaşattı

Kayseri'de E.K. (17), tartıştığı erkek arkadaşı R.A. (39) tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli R.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi, 407'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, R.A., kız arkadaşı E.K.'nın oturduğu eve gelerek görüşmek istedi.

E.K. ve R.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken R.A., tabancayla E.K.'yı bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli R.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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