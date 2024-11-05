Küçükçekmece’de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde dün polis ekiplerinin gerçekleştirdiği genel asayiş uygulamasında durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu.

Şahsın yapılan kontrollerinde Yol kesmek suretiyle yağma" suçundan adli makamlarca arandığı ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan Ö.Y'nin 5 ayrı otodan hırsızlık, 5 ayrı açıktan hırsızlık ve 1 oto hırsızlığı suçundan kaydı olduğu öğrenildi.