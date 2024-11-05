Amik Ovası’nda bereketli fıstık hasadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarıldığı Türkiye'nin önemli tarım şehirlerinden biri olan Hatay'da yer fıstığı hasadı başladı.

Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Fakıoğlu, ilk defa ekim yaptığı 20 dönümlük tarlasında yer fıstığı hasadı yapıyor. Hasadını yaptığını yer fıstığının tarladan 60 TL'den satıldığını söyleyen Fakıoğlu, tarladan market raflarına giden yer fıstığı 90 ila 120 TL arasında alıcı buluyor. İşçi bulma sıkıntısı yaşayan Fakıoğlu, 750 TL ile 1000 TL arasındaki fiyatlara işçi bulamayınca yardımına komşuları yetişti ve imece usulü hasada yardım ettiler.

20 dönümlük tarlada yer fıstığı hasadı yapan Ali Fakıoğlu, "20 dönümlük tarım arazisinde fıstık ekimi yaptık. Geçen hafta hesabına başladık. Normali nisan ayında ekilmesi gerekirken biz daha önce buğday ektiğimiz için buğday hasadından sonra ektik. Fıstık ekiminde bu yıl ilk deneyimim oldu ama buna rağmen çok güzel ismi kimyasal madde kullanmadan yetiştirdiğimiz ilk ürün. Normalde işçi yevmiyeleri 750 ile 1000 TL arasında değişiyor, bu fiyatları işçi bulamadığımız için eş dost akraba gelerek bu şekilde yapıyor. Tarla fiyatı 50 ile 60 TL arasında değişirken market raflarında ise 90 ile 120 TL arasında değişiyor" dedi.

Tarlada imece usulü olarak yer fıstığı topladıklarını belirten Süheyla Özkurt, "Burada fıstık topluyoruz ve ücret almıyoruz. Burada bir kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. İmece usulü ile tarla sahibine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zamanı geldiğinde de onlar da gelip bana yardım ediyorlar. Yer fıstığın fiyatı 1000 ile 1200 TL arasında değişiyor ama 750 TL veren de var. Bu kadar paralar verilmesine rağmen işçi bulunamıyor. Bu yüzden tarla sahibi de bizden rica etti ve aramızda bir grup oluşturduk. Bu grup şeklinde gerekirse fıstık ya da zeytin hasadını birlikte yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu yıl ilk defa ektikleri yer fıstığından güzel verim beklediklerini dile getiren Yusuf Fakıoğlu, "Bu yıl ilk yılımızda fıstık ekimi yaptık. Şimdi hasadını yapıp toplamaya çalışıyoruz. Fıstığım İyi fena değil. Tek sıkıntımız işçi bulamıyoruz. Tarladaki ürünlerimizi akraba eş dost kişilerle birlikte topluyoruz. Normal işçilerin yevmiyeleri 750 TL ile 1200 TL arasında değişirken bu paralara bile eleman bulamıyoruz. İşçi sıkıntısı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.