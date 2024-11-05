Hatay’da konteyner kentte yangın paniği! Alevler yükseldi

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte çıkan yangında 3 konteyner alev alev yandı.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan geçici yaşam merkezinde yaşandı. Konteyner kentte depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu.

YARALANAN YOK

Elektrik kontağından dolayı çıktığı düşünülen yangında kısa sürede alevler yükseldi. Yangın, yan tarafta bulunan başka bir konteynere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 konteyner zarar gördü. Dumandan etkilenen vatandaşlara da itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale ederken yaralananın olmadığı öğrenildi.