Çorum'da park halindeki traktöre çarpan çocuk yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde M.D. (14) bisikletiyle seyir halindeyken park halindeki traktöre çarparak yaralandı. Yaralı çocuk ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.D. bisikleti ile seyir halindeyken park halindeki traktörün arkasındaki pulluk diye tabir edilen tarım aletine çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisi ile savrulan bisikletten düşen M.D. yaralandı. M.D.'nin gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan çocuk Alaca Devlet Hastanesine kaldırıdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.