Çorum’da park halindeki traktöre çarpan çocuk yaralandı

Olay, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.D. bisikleti ile seyir halindeyken park halindeki traktörün arkasındaki pulluk diye tabir edilen tarım aletine çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisi ile savrulan bisikletten düşen M.D. yaralandı. M.D.'nin gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan çocuk Alaca Devlet Hastanesine kaldırıdı.



İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.