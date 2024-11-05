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Çorum'da park halindeki traktöre çarpan çocuk yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2024 00:28 Güncelleme: 05.11.2024 00:30
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Çorum’da park halindeki traktöre çarpan çocuk yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde M.D. (14) bisikletiyle seyir halindeyken park halindeki traktöre çarparak yaralandı. Yaralı çocuk ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.D. bisikleti ile seyir halindeyken park halindeki traktörün arkasındaki pulluk diye tabir edilen tarım aletine çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisi ile savrulan bisikletten düşen M.D. yaralandı. M.D.'nin gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan çocuk Alaca Devlet Hastanesine kaldırıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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