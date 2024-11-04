Ünlü iş insanı Şerafettin Memiş hayatını kaybetti

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Tat Bakliyat kurucusu Şerafettin Memiş, dün saat 16:00'da geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Memiş için Mersin'de Muğdat Camisi'nde cenaze töreni yapılacağı öğrenildi.

Tat Gıda'dan KAP'a yapılan açıklamada şu açıklamalara yer verildi:

Tat Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerafettin Memiş vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.



Şirketimizin bir sonraki yönetim kurulu toplantısında Sayın Şerafettin Memiş'in vefatı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

MEMİŞ, TAT GIDANIN HİSSELERİNİ OCAK AYINDA ALDI

Tat Gıda 27 Eylül 1967 yılında Vehbi Koç tarafından Bursa'da domates ürünleri işlemek üzere Tat Konserve adı altında kurulmuştu. Tat Konserve 2013 yılında Tat Gıda adını aldı. Sonrasında Karacabey ve İzmir Torbalı'daki tesislerle büyümesini sürdüren şirket 56 yıldır faaliyet gösteriyor.

Koç Holding, geçtiğimiz ocak ayında Tat Gıda'nın sermayesinin toplam yüzde 49,04'üne denk gelen kısmı ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne satışına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalamıştı. Satış bedeli 80.9 milyon dolar olmuştu.

ŞERAFETTİN MEMİŞ KİMDİR?

Şerafettin Memiş 1960 yılında Muş'ta doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra kendi işini kurarak ticari yaşamına adım atarak ve 1977 yılında ilk iş yerini açarak gıda ticaretine başladı. Memiş,1989 yılında ise Mersin'de bakliyat ve hububat sektöründe faaliyete başladı. İş insanı ISO 500 ve TİM 500 listelerinde yer alan, gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.'ni 1991 yılında, Tat Bakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni de 1994'te kurdu.

Memiş, 20 yıl Mersin Ticaret Borsasında Meclis üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Meclis Başkanlığı yaptı. Bunun yanında Ulusal Baklagil Konseyi kurucularından olan Memiş, Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Ayrıca ünlü iş insanı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nde Meclis üyeliği yaptı. Bakliyat, Hububat ve Yağlı Tohumlar Tanıtım Grubu ve Sektör Kurulu üyeliklerinde aktif görev alan Memiş, Şerafettin Memiş Vakfı'nın da kurucusu.

Gıda ve bakliyat sektöründe 46 yıl deneyimi olan iş insanı, evli ve beş çocuk babası.