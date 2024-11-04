GFB lideri Cem Gölbaşı tutuklandı! Rehin aldığı anlar kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derneğin başındaki tribün lideri Cem Gölbaşı ve beraberindeki 7 kişinin, sosyal medyada yaydığı iddia edilen video sonrası harekete geçti.

PERUK TAKTIRIP ÖZÜR DİLETTİ

GFB lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda giyimiyle dalga geçen bir kişiyi peruk taktırarak kendisinden özür dilettiği, aracına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İddialara göre video paylaşıldıktan kısa bir süre sonra silindi. Burhan İ. şikayetçi oldu ve inceleme başlatıldı. Olaya karışan kişilerin açık kimlikleri belirlendi ve operasyon düzenlendi

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cem Gölbaşı, İ. A, S. Ş., Ş. B., U. Ö. 'yağma', 'eziyet etme', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanırken şüphelilerden H. M. Ş, Y. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.

Cem Gölbaşı'nın B.İ. isimli şahsı rehin aldığı anlar kameralara yansıdı (DHA)

ZORLA GÖTÜRDÜLER

Öte yandan şüphelilerin B.İ.'ye ait iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin B.İ.'yi tekmeledikleri, daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca B.İ.'nin peruk taktırılarak Gölbaşı'ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.