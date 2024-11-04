Hatay'da drift pahalıya patladı! Binlerce lira ceza kesildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "drift" yaparak insanları ve trafiği tehlikeye sokan bir sürücü polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi. Ekipler sürücünün ehliyetine el koydu ve 32 bin 233 lira ceza kesti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla kavşakta drift yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından otomobili ve sürücüyü tespit etti.
EHLİYETİNE 2 AY EL KOYULDU
Çeşitli maddelerden 32 bin 233 lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine de 2 ay el koyuldu.