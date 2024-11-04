Hatay’da drift pahalıya patladı! Binlerce lira ceza kesildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla kavşakta drift yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ



Ekipler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından otomobili ve sürücüyü tespit etti.



EHLİYETİNE 2 AY EL KOYULDU



Çeşitli maddelerden 32 bin 233 lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine de 2 ay el koyuldu.