Ankara’da feci kaza! Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaz akşam saatlerinde Mamak ilçesi D 200 karayolu Lalahan mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinden Elmadağ istikametine gitmekte olan 40 ABP 863 plakalı Ford marka otomobile, aynı istikamete gitmekte olan 06 DJH 370 plakalı BWM marka otomobil arkadan çarptı.

OTOMOBİL SAVRULDU

Çarpışmanın şiddeti ile savrulan BWM marka otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, BWM marka otomobilde bulunan 4 yaralı ve Ford marka otomobilde bulunan 2 yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.