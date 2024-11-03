Yalova’da el freni çekilmeyen panelvan yürekler ağza geldi

Yalova - Bursa kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir ambalaj firmasına giren müşteri, içeride dükkan sahibiyle görüşme gerçekleştiriyordu. Bu sırada park halinde olan ve el freni tam çekilmeye 34 GH 4681 plakalı panelvan geri geri kara yoluna inmeye başladı. Tam bu esnada sokağa giren bir lojistik firmasının kamyonun şoförü sürücüsüz panelvanı gördü. Kornaya basarak çevredekileri uyaran sürücü daha sonra kamyonundan inerek panelvanın peşine düştü. Korna sesleri üzerinde girdiği işyerinin içinden dışarı bakan panelvan sürücüsü de hızlıca koşarak aracının peşinden koştu. Kara yolu kenarında duran panelvan daha sonra buradan alınarak büyük bir kazanın önüne geçildi.

Olayın yaşandığı işyerinin sahibi Ömer Cihat Karaman, aracın indiği kara yolunun bulunduğu bölgenin viraj nedeniyle kör noktada olduğunu ve büyük tehlike yaşandığını dile getirerek, "Müşteriyle içeride çalışırken fark etmemiştik, dışarıdan korna sesi geldi. Başka ambalaj firması şoförü sağ olsun kornaya bastı. Dışarıya baktığımızda ne oluyor diye aracın kaydığını gördük. Aracın peşinden tutmaya çalıştık ama tutamadık. Araç yol üzerinde durdu. Güvenlik amaçlı sol tarafı virajı kesmek için o tarafa koştum. Şansa bir yaralamalı kaza olmadan olay sonuçlandı. Ambalaj şoförü arkadaş baya bize korna bastı kornaya. O olmazsa büyük kaza olabilirdi. Çünkü viraj kör nokta. Aracı göremeyebilir. Olay farklı sonuçlanabilirdi" dedi.