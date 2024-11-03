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Başkent'te 4 katlı binada korkutan yangın

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 18:18
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Başkent’te 4 katlı binada korkutan yangın

Başkent'te 4 katlı binanın giriş katında bulunan dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara'nın Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında bulunan dükkanda yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Müdahalede bulunan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken binada dumandan etkilenen vatandaşlar tahliye edildi.

Yangının çıkış sebebi yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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